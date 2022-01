Mercato Milan, difensore e trequartista per l’estate: i nomi

Milan molto attivo sul mercato in prospettiva futura. Pronti due acquisti in estate: Botman in difesa e Lang per la trequarti.

Stefano Bressi

Siamo ancora nel mercato di gennaio, ma il Milan lavora già per il futuro e la sessione estiva, in cui i rossoneri vogliono fare il salto di qualità definitivo. Pare infatti che siano già almeno un paio gli obiettivi nel mirino. Il primo è in difesa e si tratta di Sven Botman, olandese classe 2000 del LOSC, che costa 30 milioni. Come vi abbiamo anticipato in esclusiva, c'è già un accordo di massima e Botman dovrebbe diventare rossonero in estate. Un altro colpo in canna, secondo la Gazzetta dello Sport, riguarda il reparto avanzato. Piace molto Noa Lang, classe 1999 anche lui olandese, del Bruges, che costa 25 milioni. Gioca su tutta la trequarti, sia da esterno che in posizione centrale. Queste, intanto, le notizie più importanti di questa mattina >>>

