Calciomercato Milan – Difensore: Bailly resta sempre il preferito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Bailly, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è sempre in pole position

Il difensore, almeno fino a mercoledì sarà impegnato negli ottavi di Coppa D'Africa. Al Manchester United in questa stagione ha totalizzato quattro presenze di Premier e due in Champions League e per questo motivo che il club inglese sarebbe disposto a cedere il calciatore in prestito, in modo da farlo crescere. Il Milan cercherà di inserire il diritto di riscatto, in modo da valutare il classe 1994 in questi mesi.