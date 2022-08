Mercato Milan – Da Diallo a Tameze: tutti i nomi per difesa e centrocampo

Il Milan è alla ricerca di un difensore e di un centrocampista. Tanti nomi sono stati accostati al Diavolo: ecco di chi si tratta

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato in entrata del Milan. Il quotidiano torinese si sofferma principalmente sui movimenti in difesa e a centrocampo, due zone del campo in cui i rossoneri potrebbero aggiungere qualche tassello in più. Intanto, però, c'è da sottolineare il rinnovo del contratto di Tommaso Pobega, il quale ha rinnovato fino al 2027, segno di come sia un giocatore importante sia per il presente che per il futuro del club.

Milan, il punto sulla difesa

Secondo 'Tuttosport' c'è stallo per quanto riguarda i movimenti in entrata per rinforzare la difesa. Il Milan vorrebbe acquistare uno tra Tanganga e Diallo - più il secondo per la sua duttilità - ma in prestito con diritto di riscatto. Una formula che non convince i club proprietari del loro cartellino, ovvero Tottenham e PSG, che vorrebbero privarsi del loro giocatore a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Tanti nomi per il centrocampo

Sfumato Renato Sanches, Maldini e Massara stanno valutando diversi nomi. Tra questi si registrano quelli di Onyedika del Midtjylland e Sissoko dello Strasburgo. Non sembra scaldare, in questo momento, il profilo di Jean Onana del Bordeaux, mentre c'è una pista che porterebbe a Tameze dell'Hellas Verona. Riguardo Sarr, i rossoneri non vogliono acquistarlo in prestito secco dunque è probabile che il calciatore rimanga al Tottenham.

Milan, mosse per il futuro

Intanto oggi sarà una giornata importante anche per quello che riguarda il futuro del giovane Tommaso Mancini. Questa sera il Milan affronterà in amichevole il Vicenza e molto probabilmente ci sarà l'occasione per concludere questa trattativa che porterebbe il classe 2004 in rossonero. A curare questa trattativa c'è l'Avvocato Bozzo che, in passato, aveva portato al Milan Sandro Tonali. Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.