Mercato Milan – Spunta l’ipotesi Dia: scelta azzeccata per il Diavolo?

Per l'attacco del Milan della prossima stagione spunta l'ipotesi Boulaye Dia della Salernitana: sarà una scelta azzeccata per il Diavolo?

Fabio Barera Redattore

Nel corso del prossima sessione di trattative estiva potrebbe concretizzarsi un asse di mercato molto interessante tra Milan e Salernitana, con diversi nomi sul piatto. In casa granata piacciono parecchio i profili di Yacine Adli, che ha faticato a trovare spazio in questa stagione con Stefano Pioli, e Lorenzo Colombo, che dovrebbe rientrare con ogni probabilità dal prestito al Lecce. Il Diavolo, invece, avrebbe messo gli occhi su Pasquale Mazzocchi, esterno destro duttile che può ricoprire il ruolo di difensore o centrocampista.

A stuzzicare la fantasia dei tifosi rossoneri, però, è senza dubbio un altro giocatore accostato al Milan, ovvero Boulaye Dia. L'attaccante senegalese al momento è ancora di proprietà del Villarreal, ma sembra che la Salernitana sia fortemente intenzionata a versare nelle casse del 'Submarino Amarillo' i 12 milioni di euro necessari per il riscatto. E a quel punto il Diavolo potrebbe tentare l'affondo decisivo per accaparrarsi le prestazioni del classe 1996.

Milan, i numeri in stagione di Boulaye Dia — Diversi sono i vantaggi per il Milan nell'intraprendere questo tipo di operazione. Innanzitutto Boulaye Dia ha dalla sua l'età. Certamente non si tratta di un giocatore di primo pelo, ma ha comunque 27 anni e questo gli permetterebbe di essere il più giovane a disposizione di Stefano Pioli, escluso Lorenzo Colombo. Inoltre si trova nel pieno della maturità sportiva, aspetto da non sottovalutare nel bilancio complessivo.

Anche a livello fisico Boulaye Dia sembra dare le giuste garanzie. L'attaccante senegalese, in stagione, è sceso in campo 28 volte con la maglia della Salernitana, di cui 22 dal primo minuto, a dimostrazione della considerazione che hanno avuto nei suoi confronti prima Davide Nicola e poi Paulo Sousa. Nel complesso ha saltato solamente una partita per un infortunio al polpaccio, mentre sedeva in panchina nel 3-0 contro il Monza.

In ultimo, ma non per importanza, il dato realizzativo. Boulaye Dia, nella sua prima stagione in Serie A, ha già raggiunto la doppia cifra, mettendo a segno 11 reti. Non solo, perché sono stati fondamentali anche i 6 assist a servizio dei compagni, che lo rendono un attaccante completo. Il grande salto in carriera deve ancora compierlo e chissà che questo possa avvenire proprio con la maglia del Milan. Milan, tutti sul tuo obiettivo di mercato >>>