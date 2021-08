Mercato Milan – Di Stefano: “Fumata bianca per Pellegri dal Monaco”

Secondo Peppe Di Stefano, sarebbe fatta per il trasferimento di Pietro Pellegri dal Monaco al Milan: ecco i dettagli della trattativa

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato del futuro di Pietro Pellegri. Queste le parole del giornalista. "Il Milan dovrebbe aver trovato la terza punta. Pochi istanti fa è arrivata la fumata bianca tra Pellegri e il Milan. L'accordo è concluso, c'è un principio di intesa con il Milan sulla base di un milione di euro più il diritto di riscatto fissato a sei milioni con vari bonus e la percentuale sulla futura rivendita. Qualora dovesse arrivare l'ok a Maldini e Massara, Pellegri diventerebbe un nuovo giocatore del Milan. Il calciatore allungherebbe il contratto di un anno in maniera tale che il Monaco possa cederlo in prestito". Adli, Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi del mercato del Milan.