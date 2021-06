Mercato Milan – Di Marzio: “Ziyech tra i primi posti per il dopo Calhanoglu”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Non c'è fretta, il mercato non è ancora finito. Ziyech è tra i primi posti in questa lista del possibile trequartista. Col Chelsea i ragionamenti sono molto ampi, possono coinvolgere anche altri giocatori e non solo Ziyech e Giroud".