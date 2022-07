Mercato Milan – Di Marzio: “Proposto Wijnaldum. Contatti per Tanganga”

"La firma di Zlatan Ibrahimović è prevista per inizio settimana prossima. Ci sarà un fisso molto basso, pari ad un milione, più bonus legati ad assist e gol. Intanto si aspetta l'inizio della settimana prossima per Charles De Ketelaere, che sarà in campo domenica con il Brugge. Il Diavolo vuole chiudere, ma aspetterà per una questione di rispetto. Dopo aver preso il trequartista, il Milan si concentrerà sul difensore e, in tal senso, ha già avviato primi contatti col Tottenham per cercare di capire formula e fattibilità dell'operazione Japhet Tanganga. Nella lista degli esuberi del Psg, oltre a Diallo, c'è anche Georginio Wijnaldum. L'olandese è stato proposto al Milan, che sta valutando questa opportunità". Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?