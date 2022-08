Mercato Milan – Di Marzio: “Vranckx in prestito, accordo vicino col Wolfsburg”

Dopo l'arrivo di Malick Thiaw, che sosterrà oggi le visite mediche, il Milan si è buttato a capofitto sulla ricerca di un nuovo centrocampista. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito nelle ultime ore ci sono stati dei contatti fitti tra Milan e Wolfsburg per Aster Vranckx, con le parti che si sono avvicinate sensibilmente. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non c'è ancora accordo sulla cifra. I rossoneri vogliono fissarlo a 11,5, mentre i tedeschi a 13. Numeri che però testimoniano come la distanza non sia eccessiva.