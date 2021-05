Mercato Milan – Di Marzio: “Vlahovic? La Fiorentina vuole tenerlo”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro dell'obiettivo del Milan Dusan Vlahovic. Queste le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro dell'obiettivo del Milan Dusan Vlahovic. Queste le dichiarazioni che arrivano dagli studi d 'Sky Sport': "Vlahovic? La Fiorentina vuole tenerlo e rinnovargli il contratto. Anche se diventasse oggetto di desiderio di mercato il valore sarebbe comunque molto alto. E poi c'è la scadenza nel 2023, che non è troppo vicina. Dipenderà dal progetto tecnico, io so che con Gattuso e De Zerbi non sono decollate le trattative. Entrambi hanno chiesto un restyling molto importante perché hanno idee di calcio diverse rispetto alla rosa che c'è al momento. Juric può essere il prescelto perché gioca a 3 e conosce anche molti giocatori della rosa attuale". Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras