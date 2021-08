Mercato Milan – Di Marzio: “Trequartista, tentativo per Miranchuk”

Le ultime sul mercato del Milan. Continua la ricerca di un trequartista da regalare a Stefano Pioli. Aleksey Miranchuk è l'ultima idea

Le ultime ore di mercato del Milan si infiammano. Dopo aver ufficializzato Tiemoué Bakayoko, i rossoneri stanno provando a regalare un nuovo trequartista a Stefano Pioli. Arrivano, in tal senso, importanti aggiornamenti da Gianluca Di Marzio. Il noto esperto di mercato, sul proprio profilo Twitter, riporta che il Diavolo sta attendendo la risposta finale per Romain Faivre ma, nel frattempo, ha fatto un tentativo con l'Atalanta per Aleksey Miranchuk. Operazione molto difficile, ma la Dea non ha chiuso del tutto ad una possibile cessione. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Bakayoko, le ultime su Faivre e Castillejo