Mercato Milan, Di Marzio: “Tonali, manca solo l’ok di Elliott. Su Hauge…”

Novità di mercato per il Milan. Ha fatto il punto Di Marzio: sempre più vicino Tonali, in uscita Hauge e Pobega. Ecco le ultime notizie.

Arrivano ulteriori notizie sul mercato del Milan, direttamente dal noto esperto Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky. Si parte da Sandro Tonali: il classe 2000 del Brescia è ormai vicinissimo alla permanenza in rossonero. In uscita, invece, Tommaso Pobega, classe 1999 che piace all'Atalanta, e Jens Hauge, norvegese classe 1999 su cui c'è l'Eintracht Francoforte. Ecco le parole di Di Marzio sul Milan e il mercato: "Oggi c'è stato un nuovo incontro tra la dirigenza del Milan e Cellino, presidente del Brescia. Si è parlato ancora di Tonali e le parti sono sempre più vicine. Cellino ha concesso un ulteriore sconto e la dirigenza del Milan è stata bravissima a ottenerlo. Ora manca solo l'ok definitivo di Elliott, che comunque ha deciso di puntare ancora su Tonali, che quindi poi sarà del tutto rossonero. Il Milan sta anche per cedere Pobega all'Atalanta, la trattativa prosegue. In più c'è un forte interesse dell'Eintracht Francoforte per Hauge. Il mercato del Milan è in evoluzione". Intanto ecco le top news di mercato sul Milan di oggi >>>