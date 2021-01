Mercato Milan, Di Marzio: “Tomori domani a Milano: ecco le cifre”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul mercato del Milan. “Il Milan ha definito tutti i dettagli per l’arrivo di Tomori. Arriva domani in Italia, prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di sterline, che al cambio odierno sono circa 28,2 milioni di euro. Nel primo pomeriggio arriverà a Milano e farà subito le visite mediche. Il Milan vuole fare di tutto per farlo andare in panchina contro l’Atalanta e vuole concludere tutto domani: visite mediche, firme e transfert”.

