Mercato Milan – Di Marzio: “Tentativo a sorpresa dell’Inter per Calhanoglu”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo Gianluca Di Marzio, l'Inter ha fatto un tentativo per acquistare Hakan Calhanoglu

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dal Milan, ma non da Milano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo Twitter, l'Inter avrebbe fatto un tentativo a sorpresa per il fantasista turco. "Tentativo a sorpresa dell'Inter per Calhanoglu, ne parliamo alle 23 su Sky Sport", questo è quanto si legge sull'account dell'esperto di mercato. Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi sul mercato del Milan.