Mercato Milan – Di Marzio: “Tanganga, chiamata al Tottenham: la risposta”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Le dichiarazioni: "C’è sempre la ricerca del difensore centrale, ma senza l’ansia di prendere una decisione in tempi brevi. Il Milan continua a sognare Botman, ma il Lille non dà apertura. Inoltre i rossoneri hanno fatto una chiamata al Tottenham per Tanganga. Paratici ha comunicato di voler dare una risposta lunedì, visti gli impegni contro Leicester e Chelsea, ma per adesso è no. Ci sono dei dubbi sul recupero di Romero, ma se ci dovessero essere novità positive il Tottenham potrebbe dare apertura". Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli: inevitabile parlare dell'errore di Serra