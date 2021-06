Mercato Milan – Di Marzio: “Sondaggio in corso dell’Inter per Calhanoglu”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, Calhanoglu potrebbe approdare all'Inter

Stando a quanto riportato da 'GianlucaDiMarzio.com', Hakan Calhanoglu è sempre più lontano dal Milan. Il fantasista turco, diversamente da quanto vociferato nelle ultime settimane, potrebbe restare a Milano ma trasferendosi nella sponda nerazzurra. Infatti ci sarebbe in corso un sondaggio da parte dell'Inter proprio sul numero 10 rossonero che, dopo il malore accusato da Eriksen con la Danimarca, è costretta a puntellare il centrocampo. Calhanoglu, con ogni probabilità, non rinnoverà il suo contratto con il 'Diavolo' e potrebbe diventare una colonna portante della squadra di Simone Inzaghi, diventando così quello che è stato Luis Alberto nella Lazio del tecnico piacentino. Il club di via Aldo Rossi, per ricoprire lo spazio vuoto che lascerebbe il classe '94, avrebbe già avviato i contatti con il Verona per Zaccagni. Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi sul mercato del Milan.