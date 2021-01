Mercato Milan, Di Marzio: “Simakan e Kone i due nomi: la situazione”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dagli studi di Sky Sport, a ‘Calciomercato – L’Originale’, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan.

“Al momento la linea è che non arriverà un altro attaccante sempre che non precipitino le condizioni di Ibra ma così non sembra. il Milan ha un tesoretto di circa 15 milioni e vuole giocatori giovani per il futuro: Simakan e Kone. Il Milan tratta con lo Strasburgo, ha offerto 15 mentre i francesi vogliono 20 milioni. C’è ancora una piccola distanza. Il Lipsia lo vorrebbe per giugno in vista di una possibile cessione di Upamecano. Al momento c’è distanza, vedremo se il Milan alzerà l’offerta. Per Kone il Milan ha offerto 5-6 milioni, il Tolosa chiede 10. Non mi arrivano conferme su Zaccagni e l’interesse del Milan, che invece è richiesto con forza dal Napoli (operazione in stile Rrahmani)”.

