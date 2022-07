Mercato Milan – Di Marzio: “Romagnoli, le cifre dell’offerta del Fulham”

Gianluca Di Marzio , all'interno di 'Calciomercato - L'Originale', ha svelato le cifre dell'offerta del Fulham per Alessio Romagnoli , da oggi ex capitano del Milan.

Il club inglese ha presentato un'offerta importante: 4 milioni di euro a stagione e contratto di 4 anni. Il giocatore non ha ancora deciso se accettare la proposta, perché sta capendo se ci sono ancora possibilità di restare in Italia. Su di lui sempre la Lazio ma, in cuor suo, spera ancora di restare in rossonero.