Mercato Milan – Di Marzio: “Accordo per il riscatto Florenzi, ecco la cifra”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato - L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Per Giacomo Raspadori non c'è ancora una trattativa in piedi, ma c'è stato solo un incontro tra il Milan e gli agenti dell'attaccante del Sassuolo. La notizia del giorno è l'accordo praticamente raggiunto con la Roma per Alessandro Florenzi ad cifra più bassa da quella stabilita la scorsa estate: costerà intorno a 2,7/2,8 milioni di euro. Per Sven Botman ci sono complicazioni legate alla volontà del Newcastle di fare pazzie per il giocatore". Nuovo centravanti Milan, una pista in Serie A: le ultime news di mercato >>>