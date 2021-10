Mercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Kessie? Non ci sono le condizioni”

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione relativa al rinnovo di Franck Kessie

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione relativa al rinnovo di Franck Kessie. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "La trattativa è in stand-by. Il Milan ha fatto un'offerta importante, ma le richieste del giocatore sono giudicate altissime. Al momento non ci sono le condizioni per venirsi incontro. Se Kessie e il suo agente faranno un passo verso il Milan, la società farà di tutto per cercare di rinnovare il contratto fino all’ultimo. Se non succederà è perché il giocatore avrà preso un'altra decisione professionale". Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto