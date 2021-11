Mercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Kessie in stand-by. Più no che si”

Le ultime sul mercato del Milan firmate Gianluca Di Marzio. Continua la situazione di stallo tra i rossoneri e Franck Kessie per il rinnovo

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha fatto un breve riferimento al rinnovo di Franck Kessie. La situazione continua a non sbloccarsi a causa della distanza tra le parti. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'"Rinnovo Kessie? Più no che si. Per adesso la situazione è in stand-by. C'è distanza tra le parti".