Mercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Kessié? Al momento siamo sul no”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato anche del rinnovo con il Milan di Franck Kessié

Intervenuto ai microfoni 'Stadio Aperto', trasmissione di 'TMW Radio', Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui rinnovi di alcuni calciatori di Serie A, tra cui Kessié. Queste le sue parole. "Brozovic verso il sì, Kessié direi che in questo momento invece siamo sul no. Insigne e il Napoli mi sembrano marito e moglie che sembrano voler divorziare ma poi nessuno dei due va veramente dall'avvocato a chiedere la separazione. L'aspetto di amore per la maglia e senso di appartenenza può cambiare la situazione. Dei tre il più indirizzato è Brozovic". Milan, le top news di oggi: novità sulle condizioni di Kjaer e non solo.