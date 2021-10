Mercato Milan – Di Marzio: “Rinnovi Kessie, Romagnoli e Kjaer: le ultime”

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui rinnovi dei giocatori del Milan Kessie, Romagnoli e Kjaer. Le ultime

Su Kessie: "La trattativa è in stand-by. Il Milan ha fatto un'offerta importante, ma le richieste del giocatore sono giudicate altissime. Al momento non ci sono le condizioni per venirsi incontro. Se Kessie e il suo agente faranno un passo verso il Milan, la società farà di tutto per cercare di rinnovare il contratto fino all’ultimo. Se non succederà è perché il giocatore avrà preso un'altra decisione professionale".