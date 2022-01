Mercato Milan, Di Marzio: “Possibile ultimo tentativo per Botman”

Milan che deve prendere un difensore sul mercato e Di Marzio ha fatto il punto, rilanciando ancora una volta Botman: le sue parole.

Oggi si è operato Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997, ma il Milan non ha accelerato sul mercato. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio su Sky, ecco le sue parole: "L'intervento di Fikayo Tomori è andato bene, trenta giorni circa per il recupero. Maldini e Massara non si fanno prendere dall'ansia e quindi non hanno accelerato troppo. Di sicuro il Milan resterà attento sul mercato dei difensori. Secondo me un ultimissimo tentativo per Botman sarà fatto, anche se difficilissimo. I rapporti con il LOSC sono ottimi e per il club francese non è questione di prezzo. Milan che un investimento importante lo farà, magari lo anticiperà. Ci proverà fino all'ultimo. Poi i due giocatori che piacciono in prestito invece sono in Coppa d'Africa, ovvero Bailly e Diallo, anche se quest'ultimo il PSG non lo dà in prestito. Lunedì avremo il quadro più chiaro probabilmente. Per quanto riguarda Romagnoli e Kessie, i rinnovi si possono fare anche verso fine stagione". Leggi le notizie più importanti della giornata di oggi a tinte rossonere >>>