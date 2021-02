Mercato Milan – Di Marzio: “Piace Taylan Antalyali, ecco chi è” / News

Mercato Milan, nome nuovo per il centrocampo

Un giocatore che non molti conosceranno ma che sembra davvero promettere bene. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio il Milan è uno dei tanti club che segue da vicino Taylan Antalyali. Negli ultimi tempi diverse squadre italiane hanno avuto contatti con il suo club di appartenenza, il Galatasaray, per chiedere informazioni sul giocatore. Oltre ai rossoneri occhio anche ad Atalanta, Sassuolo e Monza. Taylan Antalyali è un classe 1995 che gioca principalmente come mediano davanti alla difesa. In questa stagione ah collezionato 22 presenze, condite da un gol e un assist. Situazione completamente aperta, ma attenzione ad un Milan che continua a lavorare sul mercato anche a fari spenti.

