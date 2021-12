Mercato Milan – Di Marzio: “Piace Botman, ma il sogno è Christensen”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato delle possibili operazioni in entrata e in uscita del Milan nel mercato di gennaio

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile colpo in difesa da parte del Milan. Queste le parole dell'esperto di mercato. "Senza il problema di Kjaer il Milan a gennaio avrebbe voluto provare a fare solo le uscite di Castillejo e Conti. Ora dipende dalla gara col Liverpool per il difensore: se provare ad anticipare un acquisto per l'anno prossimo, piace tantissimo Botman del Lille, oppure cercare un'occasione nelle big come il Chelsea: Christensen il sogno, piacciono anche Sarr e Milenkovic". Milan, le top news di oggi: Pioli sceglie Messias. Possibilità Jovic.