Mercato Milan – Di Marzio: “Pavoletti possibilità, agente di Calha in arrivo”

Mercato Milan, le parole di Di Marzio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Hakan Calhanoglu, Leonardo Pavoletti e Soualiho Meité. Le ultime: “In arrivo l’arrivo dell’agente di Hakan Calhanoglu. Nei prossimi giorni attese importanti novità. Oggi l’agente di Pavoletti è stato a Casa Milan. Il Milan non ha l’urgenza di prendere un attaccante, ma non chiude a questa ipotesi. Pavoletti rimane sullo sfondo. La pista Meitè rimane, ma oggi nessuna novità”. Intanto aumenta la fiducia per Simakan: le ultime >>>