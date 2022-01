Mercato Milan – Di Marzio: “Pablo Mari ad un passo dall’Udinese”

Pablo Mari è ad un passo dall'Udinese. Il giocatore era uno dei calciatori accostati al Milan in questo mercato per la difesa

Sven Botman è il preferito della dirigenza del Milan per sostituire Simon Kjaer, ma le richieste alte del Lille stanno facendo sfumare l'affare in maniera quasi definitiva. Tra gli altri nomi valutati dai rossoneri c'è stato anche Pablo Mari dell'Arsenal. Il difensore non arriverà al Milan perché, come riferisce Gianluca Di Marzio, lo spagnolo è ad un passo dall'Udinese.