Mercato Milan – Di Marzio: “Origi chiede 4,5 milioni, il Diavolo offre 3”

Le ultime sul mercato del Milan. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio c'è una discreta distanza con Divock Origi

Ormai non è un mistero: Divock Origi è un obiettivo di calciomercato del Milan. L'attaccante belga si libererà dal Liverpool a parametro zero, con i rossoneri che stanno provando a bruciare la concorrenza. Se nelle ultime ore sono emerse diverse notizie per cui la trattativa sarebbe praticamente in chiusura, non la pensa allo stesso modo Gianluca Di Marzio. Il noto esperto di mercato, nel suo intervento su 'Sky Sport', ha riportato le cifre e la conseguente distanza tra le parti. Origi, infatti, starebbe chiedendo un ingaggio da 4,5 milioni di euro, mentre l'offerta rossonera, al momento, sarebbe di 3 per quattro anni. Una forbice abbastanza importante, dunque, che vedrebbe il traguardo meno vicino del previsto. Ecco le Top News di oggi sul Milan: esclusiva Laudisa sul mercato, Origi sempre più vicino