Mercato Milan – Di Marzio: “Origi, mail al Liverpool per comunicare trattativa”

Importante novità firmata Gianluca Di Marzio. Il Milan ha formalizzato l'interesse per Divock Origi al Liverpool: le ultime news di mercato

Gianluca Di Marzio , sul proprio sito, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato sul Milan. L'interesse da parte del club rossonero per Divock Origi è cosa nota, ma ecco arrivare un passo importante: la dirigenza ha inviato una comunicazione ufficiale via mail al Liverpool per comunicare la volontà di trattare l'attaccante belga. Ma perché tutto questo dal momento che il giocatore è in scadenza di contratto?

Il noto esperto di mercato spiega che per manifestare la volontà di mettere in piedi una trattativa per un giocatore, anche se a parametro zero e in scadenza di contratto, è necessario dover presentare una e-mail, in cui la società interessata al giocatore deve avvertire ufficialmente il club proprietario del cartellino dell'avvio dei colloqui.