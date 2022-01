Mercato Milan – Di Marzio: “Non si molla Botman, ma il prezzo è alto”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Queste le dichiarazioni: "Siamo ad un punto difficile, il Milan non mollerà fino a quando ci sarà uno spiraglio. Il giocatore è considerato ottimo per il presente e per il futuro. L’inserimento del Newcastle, che ha offerto 30 milioni, fa mantenere il Lille su cifre alte che non sarà semplice abbassare nonostante sia un club considerato amico del Milan". Il Milan comunica la positività di un calciatore: la nota del club