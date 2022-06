Mercato Milan – Di Marzio: “Messias resta, si sta trattando con il Crotone”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Queste le dichiarazioni: "Un altro centravanti non arriverà. Le punte saranno Origi, Giroud, Ibra se rinnova ed eventualmente Rebic. Raspadori è diverso, è un calciatore che può giocare anche sulla trequarti. Il Milan sta seguendo più nomi: per De Ketelaere non c'è una trattativa iniziata con il Brugge, la richiesta è di 25-30 milioni di euro. Noa Lang non è una priorità perché gioca nel ruolo di Leao. Da quanto ho capito resta Messias. il Milan sta trattando con il Crotone e già domani potrebbero esserci novità. Da 5,4 milioni si può arrivare a 4 per il riscatto. Pioli vuole dare un'altra occasione al brasiliano". Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>