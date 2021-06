Mercato Milan – Di Marzio: “Incontro con Jorge Mendes, si è parlato di Leao”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Ecco le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Ecco le dichiarazioni: "Oggi in un noto albergo del centro di Milano c'è stata una processione di società. E' arrivato il Milan, poi Cagliari, Galliani, Ausilio Paratici e altri. Abbiamo scoperto che all'interno di questo albergo c'era Jorge Mendes, uno dei procuratori più potenti al mondo. Il portoghese ha incontrato tutte queste società. Occhio perché c'è Rafael Leao tra i suoi assistiti; è stata una visita di cortesia per lui, ma si è parlato anche del suo futuro". Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto