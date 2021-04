Mercato Milan – Di Marzio: “Ilicic tentazione forte, può salutare l’Atalanta”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato della tentazione Josip Ilicic per il Milan. Questi gli aggiornamenti

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato della tentazione Josip Ilicic per il Milan. Questi gli aggiornamenti. "Ilicic è una tentazione forte, è un pupillo di Massara da tempo. Lo sloveno potrebbe andare via dall'Atalanta a fine stagione. I rapporti con Gasperini non sono più idilliaci. Per questo motivo il Milan ha già avviato i contatti con gli agenti del calciatore, ancora non con l'Atalanta". Segui con noi la diretta testuale di Milan-Sampdoria