Mercato Milan – Di Marzio: “Ha messo gli occhi su Insigne”

Secondo Di Marzio, noto esperto di mercato, il Milan starebbe pensando a Insigne per l'estate. Ecco tutte le ultime a riguardo.

Il prossimo mercato potrebbe essere molto importante per il Milan che sta valutando anche Lorenzo Insigne secondo Gianluca Di Marzio . Il noto esperto di calciomercato, infatti, ha parlato ai microfoni di Sky, sottolineando come l'agente del capitano del Napoli classe 1991 abbia visto la dirigenza del Milan nella sede rossonera. Il Diavolo è interessato, visto che Insigne ha il contratto in scadenza nel 2022, ma comunque il Napoli non fa sconti e vorrebbe almeno 48 milioni. L'operazione resta difficilissima.

Ecco le parole di Di Marzio: "Da due/tre mesi il Napoli ha approcciato giocatore e agente per parlare del rinnovo, ma c'è anche la volontà di aspettare fine campionato e guardarsi intorno per la prima volta. Insigne vuole capire se c'è la possibilità di trasferirsi, ovviamente sempre rispettando il Napoli. Non è un caso sia andato a Casa Milan l'agente, non vai dal Milan se non per capire che tipo di interesse può esserci. I rossoneri a determinate condizioni sono interessati, poi però il Napoli fa il prezzo. Il Milan comunque ha messo gli occhi sul giocatore".