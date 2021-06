Mercato Milan – Di Marzio: “Giroud, c’è fiducia. Limati dettagli sul contratto”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Le dichiarazioni su Olivier Giroud

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato L'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan e in particolare su Olivier Giroud. Ecco le dichiarazioni: "I suoi agenti anche oggi hanno parlato con il Milan. C'è stato un contatto positivo e sono stati limati gli ultimi dettagli sul contratto. Adesso tocca agli agenti liberarlo a zero. C'è grande fiducia, l'entourage ha fatto capire al Milan che ce la farà. Il contratto sarà un biennale". Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto