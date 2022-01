Mercato Milan – Di Marzio: “Gabbia, c’è l’interesse della Sampdoria”

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Le dichiarazioni

Gianluca Di Marzio, all'interno di 'Calciomercato l'Originale', ha fornito gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Il giornalista ha parlato dell'interesse della Sampdoria per Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan. È chiaro che i rossoneri per cederlo dovrebbe prima trovare il sostituto. Non c'è ancora dunque una trattativa in corso, ma chissà che non possa cambiare qualcosa nelle prossime settimane. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia