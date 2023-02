Mercato Milan – Dest non verrà riscattato: ecco quanto risparmierà il club

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del futuro, ormai delineato, di Sergino Dest . Secondo la 'rosea', il Milan avrebbe deciso di non riscattare dal Barcellona il terzino statunitense. Sono ritenuti eccessivi i 20 milioni richiesti dal club blaugrana, ai quali si aggiungono i 3.8 milioni di ingaggio per un giocatore che non è una primissima scelta di Stefano Pioli . Non riscattando l'ex Ajax , i rossoneri potranno continuare la loro manovra di risparmio in modo tale da investire del capitale per acquistare dei calciatori più utili alla causa.

Ma quanto risparmierebbe il Milan in caso di non riscatto di Dest? Con circa 25 milioni di euro in più nelle casse, il Diavolo potrebbe acquistare uno o più calciatori più funzionali. In questa stagione lo statunitense ha giocato appena due volte da titolare in campionato, mentre in altre sei occasioni è entrato a gara in corso senza raggiungere la sufficienza complessiva. In più c'è un aspetto non banale da considerare. Se per i gironi di Champions era stato inserito in lista UEFA, per la fase eliminatoria Pioli ha deciso di escluderlo favorendo il coinvolgimento di Malick Thiaw.