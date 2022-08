Mercato Milan – Desplanches verso la cessione a titolo definitivo al Vicenza

Il Vicenza guarda in casa Milan per sostituire il portiere Grandi. Stando a quanto riferisce 'TrivenetoGoal', i biancorossi avrebbe individuato in Sebastiano Desplanches il profilo ideale per proteggere i pali della squadra allenata da Baldini. L'estremo difensore classe 2003 non dovrebbe partire in prestito ma a titolo definitivo ed è un'operazione slegata da quella di Mancini che, alla fine, ha deciso di trasferirsi alla Juventus. Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>