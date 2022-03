Mercato Milan, deciso il futuro di Pobega: ecco tutte le ultime

Pobega, centrocampista del Torino in prestito dal Milan, sarà protagonista del prossimo mercato. Presa la decisione su di lui.

Sta disputando, finora, una stagione eccellente Tommaso Pobega col Torino, ma è di proprietà del Milan e nel prossimo mercato è destinato ad animare le trattative. Al momento è in prestito secco al club granata, che però ha più volte manifestato la volontà di provare a trattenere il ragazzo. Decisione presa però: Pobega tornerà al Milan al termine di questa stagione. Il classe 1999 ha convinto per prestazioni e crescita. Quindi i rossoneri lo riabbracceranno. Lo rivuole fortemente Paolo Maldini, dirigente e storico capitano rossonero. È un prodotto del vivaio e quindi potrebbe essere fondamentale anche in ottica liste. Quindi il Milan alla fine lo valuterà e se lo considererà pronto lo terrà, sfruttando anche questo aspetto. Altrimenti, comunque, sarà messo sul mercato per ottenere un'importante plusvalenza. Al momento la valutazione è di 14 milioni, ma potrebbe anche aumentare. Queste, intanto, sono le notizie più importanti di oggi >>>