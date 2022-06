Mercato Milan – De Ketelaere, concorrenza di diversi club di Premier

Le ultime sul mercato del Milan. Charles De Ketelaere è il profilo preferito per la trequarti, ma occhio alla concorrenza della Premier League

Una delle priorità del Milan in questo calciomercato sarà sicuramente quella di rinforzare la trequarti. Rafael Leao a parte, infatti, ci sono state diverse difficoltà dei vari Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers, per citare due esempi. Il nome forte in tal senso è certamente quello di Charles De Ketelaere, calciatore classe 2001 del Brugge. Oltre alla valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro c'è un'altra difficoltà importante.