Mercato Milan – De Ketelaere, no alla seconda offerta: ecco cosa serve

Charles De Ketelaere è il grande obiettivo di calciomercato del Milan per la trequarti. I rossoneri stanno portando avanti la loro strategia da diversi giorni, presentando già due offerte al Brugge per acquistare i classe 2001. Stando a quanto riferisce 'Calciomercato.com' le due offensive di Paolo Maldini e Frederic Massara non sono andate a buon fine, ma i segnali che filtrano sono positivi.

Prima 20 milioni più bonus, poi 27 più bonus, adesso 30 più cinque di bonus. Potrebbe essere quest'ultima la proposta giusta per sbloccare definitivamente l'affare. Il Leeds, infatti, ha già presentato sul tavolo del club belga un'offerta di 37 milioni di euro. De Ketelaere, però, non ne vuole sapere e aspetta solo il Milan, con cui ha già un accordo per un contratto di cinque anni. Le prossime ore saranno decisive, con il Diavolo che si avvicina a piccoli passi all'obiettivo prescelto. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>