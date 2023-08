Mercato Milan – De Ketelaere presente a Milanello: ultime ore in rossonero

Ormai sembrano mancare solamente gli ultimi dettagli per il passaggio di Charles De Ketelaere dal Milan all'Atalanta. Il trequartista belga, dopo una sola stagione in rossonero, lascerà il club che gli ha voluto dare fiducia e lo farà in prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 4 di bonus.