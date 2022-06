Mercato Milan – Dal Belgio: per De Ketelaere è duello con il Leicester

L'obiettivo principale del Milan in questa sessione di calciomercato è quello di sistemare la trequarti. In tal senso uno dei nomi forti che stanno circolando in queste settimane porta a Charles De Ketelaere, calciatore del Brugge. Il club belga valuta il giocatore intorno a 40 milioni di euro, una cifra assolutamente non bassa, ma che i rossoneri potrebbero mettere sul piatto. Ma non c'è solo il Diavolo sul giocatore: dal Belgio, infatti, arriva un'importante indiscrezione.