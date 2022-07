Mercato Milan – De Ketelaere ha parlato con Origi e Saelemaekers

Charles De Ketelaere è il grande obiettivo del Milan per la trequarti. Il giocatore avrebbe avuto dei contatti con Origi e Saelemaekers

Charles De Ketelaere è il grande obiettivo di calciomercato del Milan per la trequarti. Ma a che punto è la trattativa? Stando a quanto riferisce 'Sport Mediaset' c'è ancora distanza tra i rossoneri e il Brugge. Per la svolta in positivo, oltre all'inserimento di contropartite tecniche, il Milan potrebbe decidere di inserire una percentuale pari al 20% sulla futura rivendita.