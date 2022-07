Mercato Milan – Giorni decisivi per De Ketelaere, ma si valutano alternative

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sul mercato del Milan, in particolar modo si concentra sul futuro di Charles De Ketelaere. Archiviata la pratica per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, questi saranno giorni decisivi per quanto riguarda il possibile trasferimento in rossonero del calciatore belga, rimasto in panchina anche ieri durante l'amichevole tra Club Brugge e Lille. Il Diavolo - oltre ad avere un accordo con il classe 2001 per un contratto da cinque anni a 2.5 milioni di euro a stagione - ha pronta un'offerta che si avvicina ai 35 milioni di euro richiesti dai nerazzurri, ma c'è la volontà di chiudere al più presto perché il tempo stringe. Qualora, per assurdo, dovesse saltare la trattativa per De Ketelaere, il Milan potrebbe valutare altri calciatori.