Mercato Milan – Dal Belgio: “De Ketelaere, il Milan oggi non si è mosso”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dal Belgio, non è cambiato nulla in merito alla trattativa per Charles De Ketelaere

Enrico Ianuario

Non si è registrato nessun passo in avanti oggi nella trattativa tra Milan e Club Brugge per Charles De Ketelaere. E' questo quanto riferisce Alexandre Braeckmann, giornalista di 'RTLsportbe', sul proprio profilo Twitter, il quale evidenzia come i due club siano fermi sulle loro posizioni.

"Questa saga diventa infinita e quasi incomprensibile. Nulla è cambiato oggi, assolutamente niente. Nessun cambiamento sull'offerta del Milan: 30 milioni di contanti + 2 bonus. NESSUNA notizia a Bruges. 35M € resta la richiesta", scrive Braeckamann sul proprio profilo social. "Personalmente, non ho informazioni su un rinvio della scadenza. A Bruges, stiamo ancora aspettando. Il Milan oggi non si è mosso. Non posso dire altro, se non che il giocatore spinge ogni giorno per entrare nel club italiano".

Infine, considerazione anche sulla diretta concorrente del Milan per De Ketelaere, ovvero il Leeds. "Anche il Brugge non ha ricevuto notizie dal Leeds, che mantiene la sua posizione. Impossibile, oggi, prevedere alcun risultato, contrariamente a quanto ci si aspettava". Milan, le top news di oggi: De Ketelaere, parla il suo allenatore. Ultime dal ritiro