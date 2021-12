Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “United in trattativa con Kamara”

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall'Inghilterra, Kamara sarebbe finito sul taccuino del Manchester United

Non solo il Milan su Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia in scadenza nel 2022. Il francese, come ben si sa, non prolungherà il suo contratto con il club francese. Una situazione contrattuale che non ha attirato solo l'attenzione dei rossoneri.