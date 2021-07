Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Possibile che Dalot rimanga allo United”

Secondo le ultime notizie provenienti dall'Inghilterra, Diogo Dalot potrebbe rimanere al Manchester United e non tornare più al Milan

Dopo aver trascorso l'ultima stagione con la maglia del Milan, Diogo Dalot ha fatto ritorno al Manchester United al termine della scorsa stagione. Il club inglese, infatti, detiene il cartellino del terzino portoghese e potrebbe non cederlo più. E' questa l'indiscrezione lanciata dal 'Telegraph', con i 'Red Devils' che potrebbero confermare in squadra l'ex rossonero qualora la trattativa con l'Atletico Madrid per Trippier dovesse saltare. Un grosso ostacolo, dunque, per i rossoneri, i quali avevano già presentato una nuova offerta al club inglese per l'ex Porto, prontamente rifiutata.