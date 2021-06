Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Non solo i rossoneri su Vlasic”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcuni voci provenienti dall'Inghilterra, non ci sarebbe solo il Milan su Vlasic

Stando a quanto pubblicato dal quotidiano inglese 'Daily Star', non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce di Nikola Vlasic. Il talento del CSKA Mosca potrebbe approdare in rossonero solamente in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. Sul classe '97, però, ci sarebbe anche un club della Premier League. Si tratta dell'Everton, squadra in cui ha già militato nella stagione 2017-2018 disputando 19 partite e segnando anche due gol. Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo