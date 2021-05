Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Milan e altri due club su Bertrand. Le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Ryan Bertrand lascerà il Southampton a fine stagione. Dall'Inghilterra sono sicuri: Il Diavolo c'è

Ryan Bertrand, terzino sinistro del Southampton, lascerà il club a fine stagione. A confermarlo ci ha pensato l'allenatore Ralph Hasenhüttl: "Ci stiamo guardando intorno perché l'offerta avanzata per il rinnovo non è stata accettata dall'entourage di Bertrand. Dovremo considerare altre opzioni per questo ruolo". Quale sarà dunque il futuro dell'inglese? Secondo quanto riferisce Nizaar Kinsella, giornalista di 'Goal.com', c'è il Milan tra le pretendenti per assicurarselo a parametro zero. Occhio però alla concorrenza di Arsenal e Monaco. Vigilia di Torino-Milan: questa la probabile formazione di Stefano Pioli